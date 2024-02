Dolianova

Indagini dei carabinieri

Non era sua la colpa ed è decaduta la denuncia per danneggiamento di un autobus del trasporto pubblico e per interruzione di pubblico servizio a carico di uno studente minorenne, accusato di aver rotto un finestrino con un martelletto frangivetro d’emergenza.

Nel primo pomeriggio del 15 gennaio, il ragazzo, iscritto in un istituto superiore di Dolianova, era stato indicato dall’autista come il responsabile del danno. Sedeva a fianco al vetro. Sul posto erano intervenuti i carabinieri. Gli stessi militari hanno voluto far luce sulla vicenda, analizzando le immagini riprese dalle telecamere interne al mezzo. È così emerso che in realtà il ragazzo aveva provocato la caduta del martelletto, ma in maniera del tutto accidentale e non voluta. Le immagini molto chiare hanno quindi permesso di archiviare la denuncia, è rimasto però l’obbligo di risarcimento. E così il padre del giovane ha provveduto in breve tempo a pagare il risarcimento dovuto.

Giovedì, 15 febbraio 2024