Sofia

Ancora un importante risultato per l’atleta di Ghilarza

Sergio Massidda conquista l’argento di strappo agli Europei di Sofia nella categoria (sperimentale per lui) 67 chilogrammi. Peccato per lo slancio: l’unica prova valida a 162 non gli permette di salire sul podio di totale. È arrivato a 303, a un solo chilo dal bronzo del turco Hardal. Oro all’armeno Sahkyan con 311, argento all’altro turco Kahariman con 310.

Nello strappo Massidda, 22 anni, entra in pedana tra gli ultimi con 135, che sollevao con grande sicurezza, agganciandosi ai colleghi di alta classifica.

L’azzurro originario di Ghilarza tenta poi i 140 ma non si incastrano a dovere; intanto lo superano il turco Kahriman e l’armeno Sahakyan con la stessa misura, che rimane indigesta a molti. L’atleta del Centro Sportivo Esercito non si arrende e rilancia con 141.

Fa meglio di lui solo il turco che lo supera di un solo chilogrammo. Nello slancio Massidda entra in gara con 162 chili e non riesce poi a migliorarsi nelle restanti due prove in cui tenta i 167 chili.

Giovedì, 15 febbraio 2024