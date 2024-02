Oristano

Accertamenti da parte delle forze dell’ordine

Una decina di giovani sono stati denunciati dalla forze dell’ordine dopo i danneggiamenti avvenuti nelle serate tra domenica e martedì, a Oristano, al termine della Sartiglia. Sono state sfondate le vetrine di un locale che in precedenza ospitava un bar, nei portici dei palazzi Saia, e scaricati gli estintori dei parcheggi sotterranei.

I proprietari di alcune auto in sosta domenica notte nel piano seminterrato dei parcheggi di via Carducci, davanti alla Asl, hanno lamentato altri danni.

Ieri notte, per prevenire altri attacchi, una pattuglia della Guardia di finanza ha presidiato il parcheggio.

La polizia ha effettuato sopralluoghi per accertare i danni provocati alla struttura e alle auto.

Gli abitanti della zona hanno nuovamente lamentato la presenza di centinaia di giovani sia nei parcheggi che lungo i portici degli ex palazzi Saia. Ne ha fatto le spese anche il verde attorno al Palazzo di giustizia: stamattina è stato eliminato un tappeto di rifiuti di ogni genere, ma in molti punti l’erba non c’è più.