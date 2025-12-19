Venezuela, Trump avverte Maduro: "Non escludo conflitto militare"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di un conflitto militare con il Venezuela, affermando che l’opzione resta "sul tavolo". In un’intervista a Nbc News, Trump ha risposto a una domanda diretta sulla possibilità di una guerra con Caracas: "Non la escludo, no".
Il presidente ha ricordato di aver ordinato nei giorni scorsi un "blocco" delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, annunciando che ci saranno ulteriori sequestri. "Non ne parlo - ha detto inizialmente quando gli è stato chiesto se queste azioni possano portare a un conflitto, ma ha poi confermato che si tratta di una possibilità - Dipende. Se sono abbastanza stupidi da continuare a navigare, continueranno a navigare fino a uno dei nostri porti", ha aggiunto. Trump ha inoltre evitato di chiarire se la destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro sia il suo obiettivo finale: "Lui sa esattamente cosa voglio. Lo sa meglio di chiunque altro".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie