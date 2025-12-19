Carmen Consoli, un viaggio andata e ritorno Sicilia-Sardegna tra passato e presente

Emozionante esibizione della 'Cantantessa' a Cagliari, si replica oggi e domani...

Due gigantesche tende diventano maxi schermi e proiettano le immagini di un viaggio che dalla Sicilia porta in Sardegna per poi ritornare nella sua casa, quella Catania dove le influenze arabe, aragonesi, bizantine, normanne, solo per citarne alcune, hanno reso inconfondibile la sua musica.

Carmen Consoli ieri sera al Teatro Massimo di Cagliari ha voluto raccontare la sua storia e quella della sua Sicilia.

La prima parte del concerto, suggestiva ed emozionante, è stata dedicata al nuovo album "Amuri Luci", titolo anche del tour.

Undici brani eseguiti nello stesso ordine del disco accompagnati da immagini e a volte parole. Oltre un'ora di musica totalmente in siciliano arcaico e moderno con cui la 'Cantantessa' ha voluto raccontare passato e presente non solo della Sicilia, ha voluto mischiare, storia, legenda e tradizioni, arrivando alla denuncia e alle manifestazioni contro il genocidio in Palestina.

Pubblico rapito dai duetti con Mahmood "La terra di Hamdis", con il tenore Riccardo Sgroi "Qual sete voi?" e Lorenzo 'Jovanotti' Cherubini con il brano "Paru cu tia". Dopo le ultime note di "Nimici di l'arma mia" il sipario si è chiuso sul nuovo album, ma non sul percorso di note scelto dalla Cantantessa per il nuovo tour. Dieci minuti di pausa, un veloce cambio d'abito e arrivano le canzoni più famose, interpretate alcune in forma acustica. Ecco allora "AAA Cercasi", "Autunno Dolciastro, "L'ultimo bacio", "Parole di burro", ma anche canzoni del primo album "Confusa e felice del 1997 mai eseguite del vivo come Bonsai #2 e infine "Amore di Plastica". Carmen Consoli ha chiuso il concerto tornando nuovamente a Catania con il brano 'A Finestra.

"Sono una Cuttigghiara, dalla parola spagnola cortile. Mi piace osservare quello che accade intorno a me perché devo scrivere le canzoni, perché se non guardo, se non mi affaccio alla finestra non ho l'ispirazione. Per scrivere bisogna vivere", ha detto descrivendo il contenuto della canzone nella quale una persona affacciata alla finestra descrive vizi e virtù dei concittadini che vede passare. Dopo l'ultima nota un interminabile applauso ha salutato Carmen e la band. Oggi e domani si replica.

