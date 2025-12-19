Galleria Chighizzu sulla ss131, slitta a febbraio la conclusione del cantiere

Piu, 'nonostante il ritardo l'opera sarà conclusa in soli 14 mesi'...

Ilavori in corso nella galleria 'Chighizzu' sulla Statale 131 nel Sassarese che riguardano la canna principale in direzione Porto Torres, subiranno un ritardo perché nel corso dei lavori sono emerse condizioni tecniche che rendono necessario un prolungamento dei tempi di intervento rispetto alla conclusione inizialmente prevista per fine 2025.

In particolare, durante le attività di verifica e consolidamento, sono state individuate cavità tra il rivestimento definitivo della galleria e il terreno circostante, in corrispondenza della calotta, di dimensioni maggiori rispetto a quanto stimato in fase progettuale.

Tali cavità devono essere riempite e consolidate per garantire le necessarie condizioni di durabilità dell'opera.

"Di fronte a impreviste condizioni - spiega l'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu - si rende necessario questo slittamento di fine lavori.

Si tratta di soli due mesi in più della durata del cantiere, ma ci tengo a sottolineare che, nonostante questo lieve ritardo, parliamo di 14 mesi totali per l'intervento in corso, ovvero la metà del tempo impiegato per i lavori della prima canna, che ha richiesto 30 mesi. Questo è un risultato importante perché non è scontato, ma è frutto di un lavoro costante e sinergico che ho inserito come metodo fin dal mio insediamento per il rispetto dei cronoprogrammi, affinché le opere pubbliche abbiamo tempi certi e qualora, come può accadere in opere e infrastrutture complesse come la galleria 'Chighizzu', si verifichi un imprevisto, anche lo slittamento resti circoscritto a tempi ragionevoli. A febbraio consegneremo ai cittadini un'opera sicura e adeguata ai flussi di traffico di quel tratto".

Nel dettaglio Anas sta eseguendo sulle gallerie 'Chighizzu', a Sassari, un intervento di ammodernamento strutturale e impiantistico per adeguare i tunnel alle normative attuali. Gli stessi fanno infatti parte della rete transeuropea Ten-T e devono quindi rispondere a specifici requisiti di sicurezza. I lavori in corso, del valore complessivo di oltre 15 milioni di euro, riguardano tutte e quattro le canne e sono già stati conclusi, in entrambi i sensi, nelle due piccole (200 metri) e su quella più lunga in direzione Cagliari. Al momento sono in corso sulla canna principale in direzione Porto Torres, e saranno ultimati a febbraio 2026 ripristinando la circolazione su tutte e quattro le carreggiate senza limitazioni.

