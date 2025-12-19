Coniugi uccisi a Cagliari, il figlio 44enne a processo a marzo

Decisione del Gup, accusato di duplice omicidio aggravato e frode informatica...

Sarà processato il 4 marzo prossimo in Corte d'Assise a Cagliari, Claudio Gulisano, il 44enne accusato di aver ucciso i genitori Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni a dicembre dello scorso anno.

Questa mattina, il 44enne, difeso dall'avvocato Luigi Sanna, si è presentato davanti al Gup Marco Mascia che lo ha rinviato a giudizio come richiesto dalla pm Rossana Allieri che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

In Tribunale Claudio Gulisano, da quanto si apprende, avrebbe mantenuto lo sguardo basso senza mai incrociare quello del fratello Davide e degli altri parenti presenti.

Il 44enne a marzo dovrà rispondere di duplice omicidio pluriaggravato e frode informatica per aver prelevato dai conti dei genitori circa 20mila euro usando la loro piattaforma di home banking.

Nel corso dell'udienza il Gup ha anche ammesso il fratello Davide Gulisano, rappresentato dall'avvocato Gianluca Aste, come parte civile.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i due anziani sono stati uccisi dal figlio il 4 dicembre dello scorso anno nel loro appartamento di via Ghibli, al Quartiere del Sole a Cagliari.

