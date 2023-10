Vanno a rubare le cozze: due arrestati e due fuggono sul motoscafo

Cabras

Operazione della polizia nel Golfo di Oristano

Due uomini di Cabras sono stati arrestati mentre rubavano cozze nel canale scolmatore dall’allevamento di Nieddittas.

A.P., 45 anni, e M.T., 35, sono stati fermati dagli agenti della squadra nautica della Questura di Oristano. Altri due ladri invece sono riusciti a scappare a bordo di un motoscafo.

L’episodio è avvenuto la notte scorsa. Dopo una segnalazione gli agenti hanno raggiunto la zona dello stagno dove si trova l’allevamento e hanno colto sul fatto i due uomini: avevano rubato 110 chili di cozze.

Questa mattina A.P. e M.T. sono comparsi in tribunale per la direttissima. In attesa del processo fissato per lunedì prossimo il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.

Mercoledì, 18 ottobre 2023

