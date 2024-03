Paulilatino

In occasione delle Giornate delle Foreste

Un’escursione alla scoperta dei grandi alberi di Paulilatino: è in calendario per domenica 7 aprile, in occasione delle Giornate delle Foreste. L’iniziativa è organizzata dal gruppo di lavoro sugli Alberi monumentali della Società Botanica Italiana, dal Comune di Paulilatino e dalla sezione sarda della SBI, con il patrocinio di UniCa e ISSLA.

Sono invitati a partecipare i soci della SBI e tutte le persone affascinate dal mondo dei grandi alberi. Durante l’escursione si potrà osservare il patrimonio esistente e discutere sulle idonee forme di tutela dei grandi alberi nel territorio di Paulilatino, caratterizzato fra l’altro dalla presenza degli oleastreti tra i più estesi della Sardegna.

Qui la presenza dell’uomo nel tempo, coniugata alle attività non intensive, ha favorito la conservazione di alcuni alberi di notevoli dimensioni, specialmente olivastri e olivi, ma anche lentischi, filliree, roverelle e sughere.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 davanti al parcheggio del parco archeologico di Santa Cristina. La prima tappa sarà Billozzo e a seguire, Mellaghe, a Piskina Ruja – Nurache Ruju per poi arrivare ad Atzara.

La quarta e ultima tappa, nel pomeriggio alle 16.30,