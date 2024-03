Olbia

Accertamenti delle forze dell’ordine

Ancora un’auto a fuoco nella notte a Olbia, la quinta nel giro di pochi giorni. Poco prima delle 2 le fiamme hanno interessato una Seat Leon in sosta in via Gennargentu, poco distante dallo stadio comunale.

Il tempestivo allarme lanciato dai residenti ha permesso l’immediato intervento dei vigili de fuoco. La squadra del 115 ha spento le fiamme ed evitato che si estendessero alle altre auto parcheggiate accanto.