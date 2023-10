Una spiaggia ripulita e un incontro su sport e inclusione: è partito il BlueSurFest – Foto

Eventi Tanti appuntamenti fino a domenica sul lungomare tra Putzu Idu e Mandriola

L'avvio dell'intervento di pulizia della spiaggia di Sa Mesa Longa

San Vero Milis

Tanti appuntamenti fino a domenica sul lungomare tra Putzu Idu e Mandriola

Con la pulizia della spiaggia di Sa Mesa Longa (a cura del CEAS Sant’Eru Capo Mannu) e un incontro dedicato a disabilità e inclusione nello sport (con il Comitato Italiano di Scienze Motorie) è partita questa mattina la prima giornata del BlueSurfest – La Sagra del Surf , in programma fino a domenica 23 ottobre sul lungo mare di Putzu Idu e Mandriola.

Le due borgate marine di San Vero Milis si sono così trasformate in un vivace villaggio pronto a ospitare questa grande festa dedicata allo sport, all’inclusione, alla cultura del mare e alla tutela dell’ambiente, con tanti appuntamenti per tre giorni di fila. Da stamattina sono presenti con i loro stand tante associazioni sportive che aderiscono alla manifestazione, pronte a far conoscere la propria attività al pubblico.

Sempre oggi è partito il Waiting Period dei FISW Surf Games, i campionati assoluti di surf organizzati a Capo Mannu, uno dei migliori spot d’Europa, che richiama i migliori surfers di tutto il mondo e che si terranno proprio in concomitanza con il BlueSurfest – La Sagra del Surf.

Il programma completo con tutti gli eventi è a disposizione sul sito della manifestazione.

Informazioni aggiornate – anche per tenere conto del meteo – sulle pagine social Facebook e Instagram ufficiali della Sagra del Surf 2023 e sui profili di XMasters Action Sport & Music Show, Is Benas Surf Club, Capo Mannu Riders Club, Eolo Scuola di Windsurf, Skills Comunicazione, Sardegna Terra e Mare, Ajosurfers.

Prende il via il BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023

Venerdì, 20 ottobre 2023

