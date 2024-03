Milis

Domani la distribuzione dei legumi, che un tempo don Giorgio Mastinu preparava per i poveri



La comunità di Milis domani – domenica 17 marzo – si riunirà ancora una volta per celebrare la Festa dei ceci, giunta alla 118ª edizione. Un momento atteso e partecipato da parte di tutta la popolazione, che non dimentica lo spirito caritatevole per cui era nata nel XIX secolo, per volontà del canonico don Giorgio Mastinu, che in occasione della festività di San Giuseppe preparava una zuppa da ceci da distribuire ai poveri.

Alla sua morte l’opera fu proseguita dalla Suore Vincenziane, che gestivano l’asilo infantile e dalle volontarie vincenziane. In seguito alla chiusura dell’asilo e del loro trasferimento agli Istituti riuniti di assistenza, la festa è proseguita nei locali dell’attuale Fondazione Firas, per volere del consiglio di amministrazione ma soprattutto anche grazie alla collaborazione dei dipendenti e degli operatori, che sempre si sono resi disponibili per il funzionamento della macchina organizzativa – come sottolinea il presidente Antonio Vacca – e ovviamente del Comune di Milis, che sostiene l’iniziativa.

Negli anni più recenti l’evento era stato ribattezzato come sagra, ma l’anno scorso il consiglio di amministrazione aveva stabilito di