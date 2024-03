Bonarcado

Questa sera la presentazione del volume, nell’ex cantina



Salvaguardare il ricco patrimonio toponomastico della tradizione orale, raccogliendolo in un piccolo “atlante storico e geografico” del territorio di Bonarcado. Con questo spirito è nato “Logos, i luoghi di Bonarcado”, il libro di Salvatore Vacca che sarà presentato stasera alle 18.30 nell’ex cantina di via Segni. Interverranno anche Giuseppe Maisola, archeologo e direttore scientifico dell’associazione Tocoele, e Antonio Vacca, presidente della stessa associazione.

Con queste pagine, il primo intento è quello salvaguardare un ricco patrimonio toponomastico conosciuto da pochi, attraverso la catalogazione sistematica di tutti i toponimi e microtoponimi della tradizione orale che si tramandano da secoli, di generazione in generazione, ma che non risultano inseriti nella toponomastica ufficiale.

Si vuole tentare di rimettere in circolo i numerosi toponimi ormai in disuso rinvenuti nella documentazione d’archivio e su numerose fonti scritte di varia natura, non ultimo il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, importante documento medievale giunto fino a noi nonché registro dell’imponente patrimonio dell’abbazia benedettina di Santa Maria che ancora oggi permette di confrontare i confini attuali del territorio bonarcadese e non solo con quelli citati nei documenti medievali frutto delle importanti donazioni dei Giudici arborensi al