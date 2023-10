Un fine settimana autunnale nell’Oristanese, si alterneranno temporali e schiarite

Meteo Le previsioni per lunedì e martedì annunciano un andamento simile

Immagine d'archivio

Oristano

Sarà un fine settimana dai tratti e dai colori autunnali nell’Oristanese ma solo in parte condizionato dalla pioggia. Le previsioni di Arpas Sardegna parlano solo per la giornata di oggi di “precipitazioni sparse e isolate, anche a carattere di rovescio e temporale”.

Niente pioggia ma solo qualche nuvola invece per la domenica, con “cielo irregolarmente nuvoloso”.

Le giornate di lunedì e martedì, sempre secondo Arpas Sardegna, “saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso, con probabili precipitazioni invece per martedì. Le temperature tenderanno ad aumentare”.

Anche secondo il sito ilMeteo.it, per oggi si alterneranno rovesci temporaleschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest, con intensità fino a 13 km/h. Per domenica si prevedono nubi sparse con vento sempre dai quadranti meridionali.

Lunedì invece ci sarà nuvolosità scarsa ma con vento, stavolta proveniente da Sud-Est, con una maggiore intensità: fino a 25 km/h.

La pioggia potrebbe ritornare martedì: sono previsti fenomeni temporaleschi alternati a schiarite mentre il vento ruoterà a maestrale, fino a 17 km/h.

Per quanto riguarda invece le temperature, solo per oggi sono previste leggeremente in calo, con 18°C la minima e 20°C la massima; per domani minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì le temperature si aggireranno invece intorno a 17°C per la minima e 30°C per la massima mentre martedì 19°C la minima e 27°C la massima.

Sabato, 21 ottobre 2023

