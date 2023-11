Ultimatum dei sindaci del distretto di Ales-Terralba: “Basta attese, servono medici per il nostro territorio”

Ales

Oggi l’incontro con i vertici dell’Asl. Pronti a portare il problema in Regione

I sindaci del distretto sanitario di Ales-Terralba sono pronti a chiedere un incontro con il presidente della Regione Christian Solinas e con l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria se non si dovesse trovare una soluzione in tempi brevi alla carenza di medici di medicina generale.

Oggi i primi cittadini si sono ritrovati al poliambulatorio di Ales per un confronto con i vertici dell’Asl 5 di Oristano. Erano presenti il direttore generale dell’azienda sanitaria Angelo Maria Serusi, il coordinatore dell’Ufficio per l’integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli e il direttore del distretto socio-sanitario Andrea Paolo Floris.

“La situazione è drammatica”, ha dichiarato il presidente del comitato dei sindaci del distretto Francesco Mereu, che è anche sindaco di Ales, “siamo molto preoccupati. A partire dal mese di gennaio saranno 4-5 i medici di base che andranno in pensione, lasciando scoperto il nostro territorio. Il direttore generale Serusi ci ha assicurato che sono stati pubblicati i bandi per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta. Siamo in attesa di capire cosa accadrà”.

“Serusi”, ha proseguito Mereu, “ci ha garantito che se dovesse essere necessario si ricorrerà agli Ascot, gli ambulatori straordinari di continuità territoriale. E ci ha riferito che si sta cercando di arruolare anche qualche medico che è andato in pensione”.

“Capiamo che l’emergenza non riguarda soltanto noi, ma è a livello nazionale”, ha ribadito il presidente del comitato dei sindaci del distretto di Ales-Terralba, “ma il nostro territorio vive una situazione preoccupante. Il tempo di attendere è finito”.

Nel corso della riunione sono intervenuti anche il vicepresidente del comitato dei sindaci e primo cittadino di Terralba Sandro Pili e il sindaco di Marrubiu Luca Corrias. Il primo si è detto disponibile a mettere a disposizione dei medici strutture a costo zero. Il secondo si è invece soffermato sulle competenze degli Ascot.