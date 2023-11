Quando grazie agli animali si può salvare la vita di un uomo

Siliqua

Esercitazione per quattro unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, insieme al personale dell’aviazione dell’esercito

Li abbiamo visti spesso nelle immagini che li mostravano durante operazioni di soccorso. Per salvare le persone in difficoltà anche loro si devono allenare. Ieri quattro unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna hanno concluso con ottimi risultati una esercitazione con il personale dell’Aviazione dell’Esercito Italiano, appartenente al 21° Distaccamento AVES “Orsa Maggiore” di Elmas.

L’addestramento, incentrato sulle attività di volo di 4 unità cinofile da ricerca in superficie, composte del binomio cane-conduttore, è stato svolto sotto la supervisione di un istruttore nazionale del CNSAS ed è stato coadiuvato da una decina di tecnici delle stazioni alpine del territorio regionale che hanno, da una parte coordinato le attività esercitative di ricerca dispersi all’interno del Centro di Coordinamento Mobile, dall’altra hanno fatto da figuranti nelle vesti dei dispersi.

Lo scenario delle attività è stata la zona impervia circostante il Castello di Acquafredda nel comune di Siliqua, dove sono stati svolti i simulati di intervento reale. Le attività hanno avuto inizio di primo mattino nella base militare di Elmas, dove le unità cinofile hanno familiarizzato con il velivolo: l’elicottero AB412, prima dell’imbarco, intorno alle 13:30, per essere elitrasportate nell’area di addestramento vero e proprio in località Casteddu de su dinai. Qui sono state sbarcate per lavorare nell’area di ricerca e, a conclusione della perlustrazione dell’area, imbarcate per essere elitrasportate nuovamente ad Elmas.

A bordo del Centro di Coordinamento Mobile i tecnici appositamente formati per la ricerca dispersi, erano in costante contatto radio con le UC.

L’esercitazione si è conclusa intorno alle 16:30 con il debriefing del personale coinvolto, volto al costante miglioramento delle attività future.

“Questa tipologia di eventi addestrativi, programmati periodicamente in collaborazione con gli altri Enti competenti in attività di soccorso SAR – Search and Rescue”, si legge in una nota del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, “rafforzano la sintonia tra le forze in campo chiamate in intervento e, soprattutto, garantiscono una formazione costante del personale impegnato ad operare in ambiente impervio”.