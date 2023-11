Alpinisti bloccati, trascorrono la notte su una parete di montagna. Soccorsi e portati in salvo

Oliena

Intervento della Guardia di finanza

La scorsa notte due esperti alpinisti sono rimasti bloccati in parete a 250 metri di altezza dalla base, sul Monte Corrasi. A soccorrerli, stamane, sono stati gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nuoro, che sono riusciti a raggiungerli soltanto intorno alle 9.

Gli alpinisti, due uomini di 29 e 34 anni, originari di Piemonte e Toscana, si trovavano a tre quarti della via di arrampicata Umbras, in prossimità dello spigolo nord-ovest del Cusidore, in territorio di Oliena.

Le corde utilizzate per l’arrampicata sono rimaste incastrate, per questa ragione i due sportivi sono stati costretti a chiedere aiuto. A poco sono servite, nella notte, le coperte termiche che avevano con loro per proteggersi dal freddo, visto che quasi subito sono state spazzate via dal forte vento.

I tecnici di Soccorso alpino hanno valutato i possibili scenari di intervento e, a notte fonda, sono partiti per poter raggiungere alle prime luci dell’alba la sommità della via di arrampicata. Stamane, intorno alle 9, finalmente le fiamme gialle sono riuscite a soccorrere i due alpinisti. A quel punto è iniziata la discesa in corda doppia, resa ancora più complicata dal forte vento.

Finalmente, alle 13, alpinisti e soccorritori hanno raggiunto la base della parete.