Ucraina, raid con droni nella regione di Mosca: almeno 5 morti. Russia attacca porti e strutture logistiche di Kiev

(Adnkronos) - Continuano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Le autorità russe denunciano almeno cinque morti in un raid di droni ucraini nella regione di Mosca, mentre il Ministero della Difesa di Mosca rende noto di aver colpito obiettivi logistici e portuali nell'area di Chornomorsk, in Ucraina.

Secondo il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov, Kiev ha attaccato una zona industriale nel distretto municipale di Čechov, alla periferia della capitale russa. "Questa mattina, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni contro la regione di Mosca - ha scritto su Telegram Vorobyov - Nella zona industriale di Novoselki, sono scoppiati diversi incendi in seguito all'attacco. Secondo le prime informazioni, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite". I vigili del fuoco hanno spento l'incendio più grande, divampato in un magazzino.

Un incendio, causato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasny Bor, nella regione di Leningrado. Secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa della società, non si registrano vittime. "Un attacco al centro logistico dell'azienda a Krasny Bor (regione di Leningrado) ha provocato un incendio. I vigili del fuoco sono sul posto. La struttura era stata evacuata in precedenza. Al momento non si registrano vittime", si legge nel comunicato.

Da parte loro, le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale nel porto di Chernomorsk. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Nella serata del 3 agosto - si legge in una nota ministeriale - le forze armate russe hanno continuato a colpire porti, navi e infrastrutture portuali in Ucraina che operano nell'interesse delle forze armate ucraine. A seguito degli attacchi effettuati con armi di precisione terrestri e droni nella regione di Odessa, sono stati danneggiati: il porto di Chornomorsk, lo stabilimento di componenti automobilistici di Chornomorsk e il terminal portuale, dove le forze armate ucraine stavano riparando veicoli militari e immagazzinando munizioni e carburante".