"Accogliamo con grande favore l’avvio della consultazione pubblica da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che rappresenta un passaggio fondamentale verso la definizione di un sistema Epr per il nostro settore". E' il commento del presidente di FederlegnoArredo e di Riqualta (Consorzio nazionale sistema arredo) Claudio Feltrin alla notizia dell’avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento che introduce il regime di Responsabilità estesa del produttore (Epr) per il settore dei mobili e dei prodotti d’arredo.

"Desidero ringraziare il ministro Pichetto Fratin e, in particolare, la viceministra Vannia Gava, con la quale in questi anni abbiamo mantenuto un confronto costante e costruttivo: il dialogo con le istituzioni è stato determinante per arrivare a questo importante risultato volto a individuare soluzioni concrete per la nostra filiera e per le aziende che la compongono. Come FederlegnoArredo - prosegue il presidente Claudio Feltrin - abbiamo scelto di anticipare questa evoluzione normativa, promuovendo la nascita del Consorzio Riqualta, dedicato all’Epr per il comparto dell’arredo. È una scelta che testimonia il senso di responsabilità della filiera e la volontà di offrire alle imprese uno strumento operativo in grado di accompagnarle nell’attuazione del nuovo sistema".

"Il nostro auspicio - conclude Feltrin - è che il confronto avviato dal Ministero porti a un modello Epr realmente sostenibile, costruito sulle specificità della filiera del legno-arredo e orientato a favorire il riutilizzo e il riciclo, senza gravare sulle imprese. FederlegnoArredo e Riqualta sono pronti a mettere a disposizione competenze ed esperienza per continuare a contribuire alla costruzione di un sistema condiviso. Si tratta di un’occasione preziosa per definire un quadro regolatorio equilibrato che sappia tenere insieme i principi della sostenibilità e quelli del fare impresa".