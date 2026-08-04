Tre studenti di UniCa nell'Orchestra nazionale universitaria - Notizie

Il flautista Stefano Ligas, la violista Teresa Lavena e la clarinettista Angelica Buanne, studente e studentesse dell'Università degli Studi di Cagliari sono stati selezionati per far parte dell'Orchestra nazionale universitaria (UniON), progetto che riunisce in un'orchestra sinfonica giovani musicisti e musiciste provenienti da tutti gli atenei italiani. Dopo l'ammissione i tre hanno partecipato a prove a distanza e a una successiva settimana di formazione a Pavia. Poi il debutto, il 3 giugno scorso al Teatro Fraschini di Pavia con un concerto inaugurale."Un doppio percorso, il loro, fatto di impegno, passione e dedizione - spiegano dall'Ateneo - dove la musica accompagna e scandisce il ritmo quotidiano fatto di lezioni, laboratori ed esami. E dove lo studio universitario si fa strumento con cui affinare metodo, disciplina e consapevolezza". Stefano Ligas, studente al quinto anno di Medicina, nel 2025 ha completato il biennio accademico di flauto al Conservatorio di Cagliari "Pierluigi da Palestrina". Angelica Buanne, studentessa al terzo anno di lettere moderne, ha ottenuto la laurea triennale in clarinetto, nel 2025 al Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari e dal 2024 è membro dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari. Teresa Lavena, studentessa di lettere classiche, a otto anni ha iniziato a studiare viola al Conservatorio di Cagliari, accompagnata dal maestro Luigi Moccia, fino al conseguimento lo scorso aprile del Diploma Accademico di II livello.I tre studenti hanno incontrato in Rettorato il prorettore vicario, Gianni Fenu, la prorettrice per la comunicazione e l'immagine, Elisabetta Gola, e la responsabile dell'ufficio di gabinetto, Alessandra Orrù ai quali hanno raccontato la loro carriera accademica e musicale, le loro aspirazioni e l'esperienza nell'orchestra nazionale universitaria. Il valore formativo dell'orchestra nazionale universitaria è stato sottolineato da Gianluigi Mattietti, docente di Storia della Musica e Fondamenti di Musica in...

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