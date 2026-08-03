(Adnkronos) - Italia ancora nella morsa del caldo. Continua ed anzi entra nel vivo la quarta ondata di calore dell’estate che sta facendo segnare temperature record in tutto il Paese, complice l’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano. Fino a domani mercoledì 5 agosto la situazione resterà la stessa, con ben 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il picco verrà raggiunto entro giovedì 6 agosto. E la svolta sembra essere ancora lontana.

Secondo il nuovo aggiornamento del bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Ministero, l'allerta è massima e resta tale ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Da Nord a Sud livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Nello specifico, a Firenze e Bologna si prevede che i termometri toccheranno 40 gradi, mentre su Milano, Torino e Roma sono attesi picchi di 38.

Uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria, che saranno martedì e mercoledì con bollino arancione, il codice del livello 2, indice di pericoli per la salute dei fragili. Completamente assenti i bollini verdi. Ad aggravare la percezione del caldo, anche gli alti livelli di umidità lungo le fasce costiere e nelle pianure.

Tuttavia, oltre al caldo estremo, non mancheranno i temporali, soprattutto sui settori centrali e occidentali dell’arco alpino. Le aree più a rischio saranno i rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e anche del Trentino Alto Adige.

Quando terminerà questa fase? Come spiega all'Adnkronos Giulio Betti, meteorologo e climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), da venerdì 7 agosto "ci sarà un leggero calo delle temperature, complice l'ingresso di aria atlantica su parte del Paese, a partire dalle regioni settentrionali, ma anche in Toscana e Sardegna, dove dai 38 si passerà ad una media di 33/35 gradi, mentre al Sud sarà ancora il grande caldo a farla da padrone. Sempre venerdì ci saranno temporali più estesi al Nord e sull'Appennino centrale. Sabato 8 agosto ci sarà un ulteriore calo delle temperature, al Nord fino a 31/34 gradi e al Centro tra i 33 e i 36, con rovesci sulle zone alpine ed appenniniche".

Tuttavia - secondo Betti - è possibile che da lunedì della prossima settimana, 10 agosto, arrivi un'altra fase di caldo anomalo. "Quello che succederà venerdì e per tutto il weekend al Centro-Nord è solo una attenuazione dell'ondata di calore. La vera e propria svolta a livello termico non si vedrà almeno fino al 15/20 agosto", ha concluso.