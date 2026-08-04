Focus su Palestina e voce a periferie del mondo al Cabudanne de sos poetas - Notizie

Seneghe epicentro della poesia, ma anche spazio di confronto sul presente. Dal 24 agosto al 6 settembre il comune del Montiferru accoglie la 22/a edizione del Cabudanne de sos poetas, organizzato da Perda Sonadora. Oltre 40 appuntamenti diffusi tra piazze, antichi frantoi e luoghi storici dove si intrecciano versi, letteratura, musica, cinema."Sguardi Meridiani", filo conduttore, richiamo al sociologo Franco Cassano scomparso nel 2021, "è un invito a guardare il mondo a partire dal Sud e dal Mediterraneo, trasformando il mare in un ponte e il confine in un luogo di scambio - spiegano gli organizzatori - la poesia diventa così pratica civile e politica dell'ascolto, per dare voce alle periferie del mondo".Tra i tanti ospiti Fabio Pusterla col suo Fiumi nefrite vortici, poi ancora spazio a Distorsioni. Poesia italiana queer dell'ultracontemporaneità, con i curatori Franco Buffoni, Francesco Ottonello, Giovanna Cristina Vivinetto, Giorgiomaria Cornelio e Sonia Caporossi. Dalla Spagna Clara Fiol Diols e il poeta e artista visivo Alfonso Brezmes. Focus su Palestina e diritti umani in un presente segnato dai conflitti. il 6 settembre Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu sui diritti umani nel territorio palestinese occupato presenta il suo saggio "La luce del risveglio".A Seneghe tre giovanissimi poeti di Gaza portano la loro testimonianza della vita sotto i bombardamenti. Ancora i versi della poetessa Asmaa Azaizeh con la cantautrice Haya Zaatry, e Sama' Abdulhadi, pioniera della techno palestinese e internazionale. Cabudanne accende un faro sull Africa con gli incontri con la giornalista Antonella Sinopoli e la poetessa congolese Sarah Lubala. Poesia e musica live dal rap militante e pioniere di Militant A (Assalti Frontali) e Kaos, al rock indipendente di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Spazio all'underground e al fumetto.Si rinnova anche...

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