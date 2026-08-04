Seneghe epicentro della poesia, ma anche spazio di confronto sul presente. Dal 24 agosto al 6 settembre il comune del Montiferru accoglie la 22/a edizione del Cabudanne de sos poetas, organizzato da Perda Sonadora. Oltre 40 appuntamenti diffusi tra piazze, antichi frantoi e luoghi storici dove si intrecciano versi, letteratura, musica, cinema.
"Sguardi Meridiani", filo conduttore, richiamo
al sociologo Franco Cassano scomparso nel 2021, "è un invito a
guardare il mondo a partire dal Sud e dal Mediterraneo,
trasformando il mare in un ponte e il confine in un luogo di
scambio - spiegano gli organizzatori - la poesia diventa così
pratica civile e politica dell'ascolto, per dare voce alle
periferie del mondo".
Tra i tanti ospiti Fabio Pusterla col suo Fiumi
nefrite vortici, poi ancora spazio a Distorsioni. Poesia italiana
queer dell'ultracontemporaneità, con i curatori Franco Buffoni,
Francesco Ottonello, Giovanna Cristina Vivinetto, Giorgiomaria
Cornelio e Sonia Caporossi. Dalla Spagna Clara Fiol Diols e il
poeta e artista visivo Alfonso Brezmes. Focus su Palestina e
diritti umani in un presente segnato dai conflitti. il 6 settembre
Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu sui diritti umani nel
territorio palestinese occupato presenta il suo saggio "La luce del
risveglio".
A Seneghe tre giovanissimi poeti di Gaza portano
la loro testimonianza della vita sotto i bombardamenti. Ancora i
versi della poetessa Asmaa Azaizeh con la cantautrice Haya Zaatry,
e Sama' Abdulhadi, pioniera della techno palestinese e
internazionale. Cabudanne accende un faro sull Africa con gli
incontri con la giornalista Antonella Sinopoli e la poetessa
congolese Sarah Lubala. Poesia e musica live dal rap militante e
pioniere di Militant A (Assalti Frontali) e Kaos, al rock
indipendente di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Spazio
all'underground e al fumetto.
Si rinnova anche...