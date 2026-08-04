- RIPRODUZIONE RISERVATASeneghe epicentro della poesia, ma anche spazio di confronto sul presente. Dal 24 agosto al 6 settembre il comune del Montiferru accoglie la 22/a edizione del Cabudanne de sos poetas, organizzato da Perda Sonadora. Oltre 40 appuntamenti diffusi tra piazze, antichi frantoi e luoghi storici dove si intrecciano versi, letteratura, musica, cinema.
    "Sguardi Meridiani", filo conduttore, richiamo al sociologo Franco Cassano scomparso nel 2021, "è un invito a guardare il mondo a partire dal Sud e dal Mediterraneo, trasformando il mare in un ponte e il confine in un luogo di scambio - spiegano gli organizzatori - la poesia diventa così pratica civile e politica dell'ascolto, per dare voce alle periferie del mondo".
    Tra i tanti ospiti Fabio Pusterla col suo Fiumi nefrite vortici, poi ancora spazio a Distorsioni. Poesia italiana queer dell'ultracontemporaneità, con i curatori Franco Buffoni, Francesco Ottonello, Giovanna Cristina Vivinetto, Giorgiomaria Cornelio e Sonia Caporossi. Dalla Spagna Clara Fiol Diols e il poeta e artista visivo Alfonso Brezmes. Focus su Palestina e diritti umani in un presente segnato dai conflitti. il 6 settembre Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu sui diritti umani nel territorio palestinese occupato presenta il suo saggio "La luce del risveglio".
    A Seneghe tre giovanissimi poeti di Gaza portano la loro testimonianza della vita sotto i bombardamenti. Ancora i versi della poetessa Asmaa Azaizeh con la cantautrice Haya Zaatry, e Sama' Abdulhadi, pioniera della techno palestinese e internazionale. Cabudanne accende un faro sull Africa con gli incontri con la giornalista Antonella Sinopoli e la poetessa congolese Sarah Lubala. Poesia e musica live dal rap militante e pioniere di Militant A (Assalti Frontali) e Kaos, al rock indipendente di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Spazio all'underground e al fumetto.
    Si rinnova anche...

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