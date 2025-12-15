Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti"
"Cosa mi aspetto dal vertice? Di fare passi in avanti". Così la premier Giorgia Meloni, arrivando al Palazzo della Cancelleria federale tedesca a Berlino, per partecipare al vertice sull'Ucraina assieme ad altri leader Ue e ai vertici di Unione europea e Nato. Meloni è stata accolta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz.
