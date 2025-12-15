Sinner, relax e golf con Vagnozzi e Cahill a Dubai - Il video
Jannik Sinner è al lavoro a Dubai per preparare la stagione 2026. Non solo allenamenti tennistici per il 24enne altoatesino, che si è anche rilassato giocando a golf insieme ai suoi allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il coach australiano ha condiviso sui social un video in cui si vede il campione di Wimbledon, numero 2 del ranking Atp, che dopo un buon 'drive' sorride e mette un dito sulla tempia, come a dire: "E' tutta una questione di testa...".
Visualizza questo post su Instagram
Un post condiviso da Sky Sport Tennis (@skysporttennis)[1]
Cahill ha pubblicato anche altri video, dove i protagonisti sono lui e Vagnozzi. Fotografia dell'armonia che si respira nel team di Jannik, al lavoro per preparare al meglio la stagione 2026.
