Genova, famiglia con 3 bambini intossicata da monossido di carbonio: ricoverati in codice rosso
Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini tra i 4 e gli 8 anni, sono stati ricoverati in codice rosso per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.
È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, in provincia di Genova. Sul posto 118, ambulanze e vigili del fuoco.
