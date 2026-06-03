(Adnkronos) - Il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno, da un attacco ucraino. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum economico internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Gli abitanti di San Pietroburgo hanno pubblicato foto e video di forti esplosioni e di un vasto incendio mentre la città veniva attaccata da droni ucraini. Le immagini mostrano fumo nero che si alza sopra il terminal petrolifero situato sul Golfo di Finlandia, presso il Grande Porto cittadino, uno dei più grandi impianti di stoccaggio ed esportazione di carburante della Russia. Riceve e spedisce prodotti petroliferi via fiume, ferrovia e su strada, e vanta un volume di movimentazione stimato di 12,5 milioni di tonnellate all'anno.

Il governatore dell'oblast' di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha riferito che stamattina sono stati abbattuti 50 droni nella regione, ma non ha commentato gli incendi al porto, la cui entità non è ancora stata definita. A causa dell'attacco, i voli all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo hanno subito interruzioni: quasi 30 hanno subito ritardi superiori alle due ore e altri nove sono stati dirottati verso altri aeroporti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa Tass.

Sette persone sono morte e undici sono rimaste ferite in un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, nella penisola di Crimea, occupata dalla Russia. Lo hanno riferito le autorità di Mosca. Nel frattempo, canali Telegram russi e i principali media ucraini riportano un "attacco di decine di droni" a San Pietroburgo, in Russia. Secondo alcune fonti, una raffineria nella zona ha preso fuoco. I residenti hanno segnalato esplosioni in città e incendi in altri luoghi. San Pietroburgo si trova a circa 1.200 chilometri dal confine ucraino.

Sale invece a 22 morti e 13 feriti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo di ieri. Le autorità hanno riferito che 16 persone sono state uccise a Dnipro e dintorni, mentre altre sei sono morte nella capitale Kiev. Si tratta di uno dei più gravi attacchi subiti da Kiev dall'inizio della guerra, giunta ormai al quinto anno.