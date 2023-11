Uccise i suoceri con l'ascia, nonni non potranno vedere nipotini - Notizie

I genitori di Fulvio Baule, il 41enne di Ploaghe a processo a Sassari per aver ucciso a colpi d'ascia i suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, riducendo in fin di vita la moglie, Ilaria Saladdino, non hanno il diritto di frequentare i due nipotini figli...

Fonte: Ansa Sardegna