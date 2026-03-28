Tutto pronto a Sassari per i riti della Settimana Santa - Notizie

Riti collettivi che si fanno rappresentazioni comunitarie. Celebrazioni religiose che diventano suggestioni identitarie. Atti votivi che si confondono con le tradizioni popolari. Sono i riti della Settimana Santa a Sassari. Processioni, rievocazioni, veglie e concerti nei sette giorni più densi dell'anno liturgico - dove la passione cede il passo alla speranza - con il centro storico a fare da quinta teatrale di uno spettacolo che, al di là dell'aspetto puramente religioso, ha un fascino unico, suggestivo, intimo eppure spettacolare.
Le Arciconfraternite di Santa Croce e del
Gonfalone, dell'Orazione e Morte, dei Servi di Maria e le
Confraternite del Santissimo Sacramento e dei Santissimi Misteri,
di antichissime origini, organizzano nella settimana precedente la
Pasqua le funzioni religiose, le veglie, le adorazioni e le
processioni che attraversano il centro storico. Inserita
nell'ambito del programma allestito dal Comune di Sassari con la
supervisione del settore Cultura, Turismo e Grandi eventi, la
Settimana Santa a Sassari gode non solo del contributo di Palazzo
Ducale, ma anche della preziosa collaborazione dell'Arcidiocesi di
Sassari e del supporto economico dell'assessorato del Turismo della
Regione Sardegna. Si tratta di una manifestazione che, pur
preservando e tutelando la sua essenza religiosa, ha da qualche
tempo assunto una consapevolezza di sé e si propone, per fascino e
bellezza, come evento inaugurale della stagione turistica a
Sassari, in grado di attirare sempre più visitatori anche grazie
all'alleanza con Alghero e Castelsardo: i tre Comuni sono tra i 25
sottoscrittori del protocollo d'intesa siglato nel 2017 su
iniziativa di Europassione per l'Italia. Obiettivo dichiarato: il
riconoscimento Unesco dei riti della Settimana Santa come
Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità. Per Sassari, già
insignita per la Faradda attraverso la Rete delle grandi macchine a
spalla, sarebbe un ulteriore passo avanti nel percorso finalizzato
a salvaguardare, valorizzare e promuovere le proprie specificità
culturali.
Si inizia il 29 marzo, Domenica delle Palme:
alle 10.30 una processione muoverà dalla chiesa di Santa Caterina
alla cattedrale di San Nicola per commemorare l'ingresso di Gesù a
Gerusalemme. Prevista la benedizione delle Palme. Lunedì 30 a San
Nicola ci sarà l'esposizione del simulacro sacro del Calvario
accanto agli altri simulacri: Mistero di Gesù nell'orto degli
ulivi, Cattura, Flagellazione, Ecce Homo, Veronica. Alle 20 nella
chiesa di San Donato il concerto bandistico In Passione Domini a
cura della Banda musicale Giuseppe Verdi. Martedì 31 alle 18
prenderà il via dalla cattedrale la solenne processione delle
statue lignee della Passione di Cristo, che farà sosta nelle chiese
delle confraternite cittadine. Alle 20 nella chiesa del Rosario ci
sarà Luce di Pasqua - Dal sacro al profano, un viaggio musicale
attraverso i secoli, concerto a cura del Coro dell'Università di
Sassari in collaborazione con Ars...