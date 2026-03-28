Settimana decisiva per il nuovo stadio del Cagliari tra Pef e visita Uefa - Notizie

Settimana decisiva per il futuro del nuovo stadio di Cagliari.

Nei prossimi giorni il club rossoblù presenterà il Piano economico finanziario modificato dopo gli ultimi colloqui con l'amministrazione comunale.

Mercoledì appuntamento con l'Uefa per monitorare i tempi di realizzazione dell'impianto in vista degli Europei.

Intanto nuovi e vecchi dubbi sullo stadio erede del Sant'Elia in un documento firmato dal consigliere comunale di Civica 2024 Giuseppe Farris.

Dodici pagine indirizzate al Consiglio comunale, ma per conoscenza anche all'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, alla presidenza della Giunta regionale e alla Sfirs. Per Farris anche l'Europa potrebbe obiettare qualcosa a progetto e procedura. Per quanto tutto si inquadri nella legge stadi, "l'intero quadro normativo italiano sulla finanza di progetto, su cui si basa la procedura in esame, è stato oggetto di un formale procedimento di infrazione da parte della Commissione Europea e di una recente e dirimente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea".