Alla Fiera di Cagliari Giocomix tra cosplay, fumetti e giochi da tavolo - Notizie

Si guarda e si passeggia. Ma soprattutto si partecipa: un'onda colorata di cosplay, da Goku e altri miti di Dragonball a Gojo Satoru, uno dei personaggi più apprezzati degli anime delle nuove generazioni. E poi tornei su tornei, da Risiko a Vanguard, scuole di disegno con l'Accademia delle arti, giochi e sfide ai videogiochi, anche vintage. E quindi fumetti: incontri, firma copie e selfie con gli autori.

Dopo il sold out della scorsa edizione, anche la 19/a edizione di Giocomix promette bene: da stamattina padiglioni della Fiera affollati come non accadeva forse dai tempi della vecchia Campionaria e file agli ingressi per assicurarsi i biglietti. Un appuntamento atteso tutto l'anno: quello organizzato dall'Associazione Culturale Mondi Sospesi è il più importante festival dedicato al fumetto e al gioco in Sardegna.

Una due giorni, si continua anche domani con oltre 100 espositori tematici, centinaia di postazioni di gioco e numerose aree dedicate a videogiochi, giochi da tavolo fino alle più recenti espressioni della cultura pop contemporanea come il K-pop. Ogni edizione migliaia di visitatori: "Sta piacendo molto - spiega Carolina Filippini di Nekopon - ogni anno si ingrandisce sempre di più, con nuovi padiglioni. Il mondo una volta classificato come 'nerd' finalmente sta entrando nella vita di tutti i giorni di tutte le persone. Sta sempre più aumentando la richiesta di manga, di figure, modellini e tutto il resto. Quindi sempre più gente si sta avvicinando a questo mondo. Diventando anche protagonisti: disegnando tramite l'Accademia d'Arte di Cagliari, imparando a dipingere i modellini, facendo costruzioni. Provare anche dei giochi nuovi, quindi non solo analogici ma anche digitali".

La locandina 2026 è firmata da Martina "Maya" Mura, autrice che dal 2021 pubblica la serie Coeur Collège per l'editore belga Dupuis. Tre le mostre in programma, due dedicate ad artisti che si sono affermarti sulla scena internazionale. La prima è dedicata a Kraken Mare, serie disegnata da Massimo Dall'Oglio, mangaka che pubblica per la casa editrice giapponese Kodansha con lo pseudonimo Hagane. Si prosegue poi con le opere di Daniele Serra, artista insignito per tre volte del British Fantasy Award come miglior illustratore, presentate in dialogo con i testi di Piergiorgio Pulixi, scrittore noir italiano.

Tra gli ospiti di questa edizione anche Massimo Polidoro, divulgatore scientifico e scrittore. C'è anche Emanuela Pacotto, attrice, doppiatrice e cantante, voce di personaggi iconici come Nami, Bulma e Jessie dei Pokémon. Proprio Pokémon Millennium ha allestito una speciale Area Nintendo con ben 25 postazioni di gioco. Nel Padiglione A spazio anche l'Area Indie Games, pensata per dare visibilità ai game designer della Sardegna e ai loro progetti in fase di sviluppo.

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