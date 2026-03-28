Migliorare prescrizioni farmaceutiche, a Nuoro arriva il 'medico digitale' - Notizie

Uno strumento per migliorare la spesa farmaceutica attraverso la comunicazione di dati e informazioni tra aziende sanitarie e medici di medicina generale che prescrivono prestazioni e farmaci. Lo strumento "medico digitale" è un portale medico digitale in grado di rilevare, monitorare e documentare i dati e l'attività prescrittiva dei medici sui farmaci, attraverso un sistema di gestione online. A Nuoro si è svolto un incontro organizzato dalla Struttura Complessa Farmacia Territoriale della Asl 3, in collaborazione con i direttori dei Distretti Socio-Sanitari, rivolto ai medici di Medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici operanti negli ASCoT (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale) con l'obiettivo di presentare il nuovo portale, sviluppato dalla ditta Marno Srl, che consentirà ai medici prescrittori di monitorare la propria attività confrontandola con i dati aziendali, sia in termini economici sia quantitativi, nonché di individuare eventuali anomalie prescrittive. Nel corso dell'evento sono state illustrate le principali funzionalità del portale, che permette di visualizzare in modo semplice e intuitivo report personalizzati e segnalazioni automatiche relative a eventuali scostamenti rispetto agli indicatori aziendali, favorendo così un controllo più puntuale e consapevole dell'attività prescrittiva.

Il direttore generale della Asl di Nuoro, Francesco Trotta, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa quale «primo passo verso l'attuazione degli interventi previsti dalla Delibera della Regione Sardegna n. 11/33 dell'11 marzo 2026. Questi interventi - ha spiegato - mirano a migliorare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci, con benefici sia per il paziente, attraverso il miglioramento della qualità delle cure, sia per il sistema sanitario, grazie alla riduzione dei ricoveri evitabili e a una più efficiente distribuzione delle risorse».

Il direttore della Struttura Complessa Farmacia Territoriale, Fabio Murino, ha evidenziato come "Medico Digitale", grazie alle sue numerose funzionalità, rappresenti un valido strumento di supporto per il prescrittore nel monitoraggio delle terapie dei propri assistiti, in particolare nei casi di patologie croniche.

Leggi tutto su Ansa Sardegna