Quindici borghi della Sardegna si rifanno il look per proporsi nel
mercato turistico internazionale, oltre al binomio sole-mare.
Grazie a 38 milioni di Fondi per lo sviluppo e la coesione, circa
2,5 milioni per ciascun centro, potrammo essere riqualificate
strade, parchi, percorsi e aree destinate a ospitare i turisti e
per migliorare l'offerta culturale e ricettiva. Il progetto a regia
regionale, finalizzato a posizionare l'Isola nel crescente mercato
dello slow tourism che comprende anche quello escursionistico, dei
cammini e dell'enogastronomia, coinvvolge gli unici borghi
certificati da i Borghi più belli d'Italia (Iso 9001) e Bandiere
arancioni del Touring Club, Si va da quello più piccolo, con 13
abitanti, Lollove, a quuello più grande, Tempio, con 13mila
residenti. Nel dettaglio sono: Aggius, Atzara, Bosa, Carloforte,
Castelsardo, Galtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Lollove
(Nuoro), Oliena, Posada, Sadali, Sardara e Tempio Pausania. I
sindaci hanno sottopscritto la convenzione che fa partire le
pratiche per i finanziamenti con l'assessore regionale del Turismo
Franco Cuccureddu.
"Il turismo cresce del 33% in due anni ma i
flussi sono concentrati in una settantina di comuni neanche tutti
costieri e in poche settimane l'anno, 7-8 - ha spiegato l'esponente
della Giunta - con il prodotto marino balneare non possiamo pensare
che il turrismo possa divenatre il pilastro principale della nostra
economia, se non creando prodotti nuovi. L'integrazione del turismo
dei borghi, con la scoperta della cultura, gastroiniomia e
tradizioni. rende la Sardegna attraente in tutti i mesi
dell'anno".
La prossima settimana Cuccureddu violerà a New
York per presentare l'Isola con il nuovo collegamento Delta da
Olbia: "il suo tour operator non mette il mare in primo piano ma
mette l'artigianato, il vino e la gastronomnia". Tra 2027 e 2030
ogni borgho organizzerà un singolo evento al termine degli
interventi...
Leggi tutto su Ansa Sardegna