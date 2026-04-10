Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprile

(Adnkronos) - Weekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze-Roma. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni sono previsti per alcuni convogli.

Come si legge sul sito di Trenitalia, per i treni FR 9560 e 9587 è previsto un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 3 ore. Le ripercussioni con cancellazioni sono previste fino al pomeriggio del 13 aprile.

Alcuni treni interCity e interCity notte subiscono variazioni d’orario, anche con anticipi, allungamento dei tempi di viaggio, cancellazioni, limitazioni di percorso o deviazioni con perdita di alcune fermate.

Alcuni treni regionali delle relazioni Firenze - Chiusi CT - Roma, Firenze - Empoli - Pisa - La Spezia, Pisa - Grosseto -Roma, Terontola - Chiusi - Orte, Foligno - Orte, subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso. Previsto servizio con bus.

Alcuni treni regionali delle relazioni Roma - Bracciano/Viterbo/Vigna Clara, Roma - Terni/Rieti, Orte - Roma Fiumicino Aeroporto, Roma - Albano, Roma - Tivoli - Avezzano, Roma - Assisi/Perugia, Roma - Terni - Foligno - Ancona, Roma - Chiusi/Terontola subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso.

Inoltre, alcuni treni regionali delle relazioni Firenze - Siena, Roma - Civitavecchia - Montalto di Castro, Roma Frascati/Velletri, Roma - Cassino, Roma - Boiano, Roma - Formia - Napoli, Firenze - Foligno, Caserta - Salerno, Napoli - Sapri - Cosenza, Cosenza - Lamezia Terme - Reggio Calabria, possono subire variazioni, lievi modifiche di orario anche con anticipi di partenza e allungamento dei tempi di viaggio.

Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.