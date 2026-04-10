Un nuovo presidio di sicurezza sanitaria sarà installato a Marina
Piccola, in uno dei luoghi più frequentati della città. Si tratta
di un totem salvavita con defibrillatore DAE di ultima generazione,
donato dall'associazione di imprenditori Sardegna futura al comune
nell'ambito del progetto Le vie del Cuore.
Il dispositivo è in grado di erogare fino a 360
joule, una potenza che consente una defibrillazione efficace su
qualsiasi tipologia di torace, aumentando le possibilità di
intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. Il sistema è
inoltre monitorato da remoto in tempo reale: lo stato funzionale,
la carica della batteria, l'integrità degli elettrodi e delle
componenti elettriche vengono costantemente controllati attraverso
un sistema di supervisione dedicato.
Grazie a questa tecnologia, il comune di
Cagliari potrà essere esentato dalla nomina di un preposto per la
verifica periodica del dispositivo, come normalmente previsto dalla
normativa vigente. La gestione da remoto e la relativa manleva
operativa assicurano infatti il rispetto degli standard di
sicurezza e manutenzione senza ulteriori oneri organizzativi.
La presentazione ufficiale dell'iniziativa è in
programma a Palazzo Bacaredda, nella sala del Consiglio comunale. A
fare gli onori di casa provvederà l'assessora Anna Puddu, che ha
sottolineato l'importanza di rendere gli spazi pubblici sempre più
cardioprotetti.
"L'Amministrazione comunale ritiene obiettivo
strategico che Cagliari diventi una città cardioprotetta. E la
cultura della cardioprotezione rappresenta un obiettivo reale
quando si stringono preziose collaborazioni tra istituzioni,
aziende, cittadine e cittadini. Per questo l'Amministrazione
esprime profonda gratitudine all'associazione Sardegna futura, che
tramite il progetto Le vie del Cuore, ha donato un defibrillatore
salvavita per la città, quale segno concreto dell'impegno civico
verso la comunità a tutela della vita dei cittadini e delle
cittadine cagliaritane", ha sottolineato l'esponente dell'esecutivo
Zedda, titolare della Salute e al benessere delle...
Leggi tutto su Ansa Sardegna