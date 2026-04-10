Un nuovo totem con defibrillatore a Marina Piccola a Cagliari - Notizie

Un nuovo presidio di sicurezza sanitaria sarà installato a Marina Piccola, in uno dei luoghi più frequentati della città. Si tratta di un totem salvavita con defibrillatore DAE di ultima generazione, donato dall'associazione di imprenditori Sardegna futura al comune nell'ambito del progetto Le vie del Cuore.Il dispositivo è in grado di erogare fino a 360 joule, una potenza che consente una defibrillazione efficace su qualsiasi tipologia di torace, aumentando le possibilità di intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. Il sistema è inoltre monitorato da remoto in tempo reale: lo stato funzionale, la carica della batteria, l'integrità degli elettrodi e delle componenti elettriche vengono costantemente controllati attraverso un sistema di supervisione dedicato.Grazie a questa tecnologia, il comune di Cagliari potrà essere esentato dalla nomina di un preposto per la verifica periodica del dispositivo, come normalmente previsto dalla normativa vigente. La gestione da remoto e la relativa manleva operativa assicurano infatti il rispetto degli standard di sicurezza e manutenzione senza ulteriori oneri organizzativi.La presentazione ufficiale dell'iniziativa è in programma a Palazzo Bacaredda, nella sala del Consiglio comunale. A fare gli onori di casa provvederà l'assessora Anna Puddu, che ha sottolineato l'importanza di rendere gli spazi pubblici sempre più cardioprotetti."L'Amministrazione comunale ritiene obiettivo strategico che Cagliari diventi una città cardioprotetta. E la cultura della cardioprotezione rappresenta un obiettivo reale quando si stringono preziose collaborazioni tra istituzioni, aziende, cittadine e cittadini. Per questo l'Amministrazione esprime profonda gratitudine all'associazione Sardegna futura, che tramite il progetto Le vie del Cuore, ha donato un defibrillatore salvavita per la città, quale segno concreto dell'impegno civico verso la comunità a tutela della vita dei cittadini e delle cittadine cagliaritane", ha sottolineato l'esponente dell'esecutivo Zedda, titolare della Salute e al benessere delle...

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