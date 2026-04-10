Monumenti Aperti compie 30 anni e festeggia con 70 tesori e sette itinerari - Notizie

(di Stefano Ambu) Settanta monumenti e sette itinerari. E poi progetti speciali, mostre, open studio e concerti: è l'edizione numero 30 di Cagliari Monumenti aperti, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile.Anteprima a partire da mercoledì 15 aprile. Migliaia gli studenti che racconteranno, insieme a insegnanti e volontari, dell'associazionismo culturale, le storie e le curiosità del patrimonio culturale del capoluogo. Tutto all'insegna del tema scelto quest'anno, "Generazione Monumenti Aperti". "Una scommessa - spiega Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi OdV, associazione organizzatrice della manifestazione - che possiamo, con lecito orgoglio, considerare ampiamente vinta.I prodromi più di trent'anni fa, fra il 1993 e il 1994, l'intuizione, la scintilla iniziale con la prima storica edizione a Cagliari nel maggio del 1997, poi, con continuità nel tempo, l'evoluzione sempre più convinta a livello regionale e nazionale".Alla presentazione anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: "Importante il ruolo dei promotori di mettere a sistema il nostro patrimonio culturale". Presente anche l'assessora regionale all'Istruzione Ilaria Portas: "Anche la Regione apre le sue porte ai con alcuni luoghi simbolo dell'istituzione. Importante e bellissimo il coinvolgimento delle nuove generazioni".Anche quest'anno i visitatori avranno modo di consultare la guida cartacea che sarà distribuita nei principali monumenti e nei due Infopoint di Piazza Garibaldi e Piazza Costituzione. Ma ci sono anche app, sito e canali social. L'inaugurazione della trentesima edizione di Cagliari Monumenti Aperti si terrà di fatto venerdì 17 aprile, alle ore 19, nell'Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari, in piazza Porrino, con il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari.In campo 54 istituti scolastici per un totale di 64 plessi, con quasi 5000 studenti, di cui 1900 impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Un...

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