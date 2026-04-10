La provincia di Nuoro si conferma tra le realtà più dinamiche del
Paese per quanto riguarda la nascita e lo sviluppo di start-up
innovative. È quanto emerge dall'ultima analisi dell'Osservatorio
economico della Camera di Commercio di Nuoro, che ha esaminato i
dati più recenti disponibili sul sistema imprenditoriale
locale.
Nel periodo 2016-2025, il numero di start-up
innovative è cresciuto del +475%, un dato che colloca la provincia
al 5/o posto in Italia per capacità di espansione del settore. Un
risultato particolarmente significativo, che testimonia la vivacità
del tessuto imprenditoriale e la crescente propensione
all'innovazione del territorio.
A questo dinamismo si affianca un elemento di
solidità. Il 56,5% delle start-up nuoresi dispone di un capitale
iniziale pari o superiore a 10.000 euro, posizionando la provincia
al 4/o posto nazionale per livello di capitalizzazione. Un dato che
indica come le nuove imprese non nascano come iniziative marginali,
ma come progetti strutturati, con una visione di medio periodo.
Segnali positivi arrivano anche dal
miglioramento del posizionamento nella graduatoria per densità di
start-up: Nuoro è passata dal 69° posto del 2024 al 58° del 2025,
registrando il miglior risultato dell'ultimo quadriennio.
Secondo i dati elaborati dai registri delle
Camere di Commercio (Unioncamere-Infocamere), a gennaio 2026, le
start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro
delle Imprese nel territorio nuorese sono 24, su un totale
regionale di 143. L'ecosistema locale appare orientato soprattutto
verso le industrie culturali e creative, la tecnologia e il
digitale, l'agroalimentare innovativo e il turismo sostenibile ed
esperienziale.
L'analisi evidenzia tuttavia anche alcune
criticità. In particolare, emerge una forte polarizzazione nella
composizione della governance delle start-up. Se da un lato la
provincia mostra una buona performance sul fronte della presenza
femminile, con un'incidenza del 21,7% (13/o...
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