Start-up innovative, Nuoro tra le province più dinamiche d'Italia - Notizie

La provincia di Nuoro si conferma tra le realtà più dinamiche del Paese per quanto riguarda la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. È quanto emerge dall'ultima analisi dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro, che ha esaminato i dati più recenti disponibili sul sistema imprenditoriale locale.Nel periodo 2016-2025, il numero di start-up innovative è cresciuto del +475%, un dato che colloca la provincia al 5/o posto in Italia per capacità di espansione del settore. Un risultato particolarmente significativo, che testimonia la vivacità del tessuto imprenditoriale e la crescente propensione all'innovazione del territorio.A questo dinamismo si affianca un elemento di solidità. Il 56,5% delle start-up nuoresi dispone di un capitale iniziale pari o superiore a 10.000 euro, posizionando la provincia al 4/o posto nazionale per livello di capitalizzazione. Un dato che indica come le nuove imprese non nascano come iniziative marginali, ma come progetti strutturati, con una visione di medio periodo.Segnali positivi arrivano anche dal miglioramento del posizionamento nella graduatoria per densità di start-up: Nuoro è passata dal 69° posto del 2024 al 58° del 2025, registrando il miglior risultato dell'ultimo quadriennio.Secondo i dati elaborati dai registri delle Camere di Commercio (Unioncamere-Infocamere), a gennaio 2026, le start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese nel territorio nuorese sono 24, su un totale regionale di 143. L'ecosistema locale appare orientato soprattutto verso le industrie culturali e creative, la tecnologia e il digitale, l'agroalimentare innovativo e il turismo sostenibile ed esperienziale.L'analisi evidenzia tuttavia anche alcune criticità. In particolare, emerge una forte polarizzazione nella composizione della governance delle start-up. Se da un lato la provincia mostra una buona performance sul fronte della presenza femminile, con un'incidenza del 21,7% (13/o...

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