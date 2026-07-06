(Adnkronos) - Proteggere una persona da una presunta violenza domestica, da un'aggressione, da molestie, stalking o violenza sessuale. Per questo, nell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti, un tribunale emette un "restraining order'', un ordine restrittivo o di protezione. Lo stesso "restraining order'' che nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump ha invocato, sul suo Truth Social, postando una foto che lo ritrae insieme alla premier Giorgia Meloni.

Il 'restraining order' è quindi un provvedimento civile emesso da un giudice e volto a impedire a una persona di abusare, molestare, minacciare o contattare un'altra persona. Non costituisce una condanna penale.

Le leggi sugli ordini restrittivi e di protezione personale stabiliscono chi può richiederli, quale protezione o tutela una persona può ottenere e come questi verranno applicati. Il tribunale ordinerà alla controparte di astenersi da determinate azioni e di rispettare determinate disposizioni. La mancata osservanza costituisce una violazione dell'ordine, che può comportare l'arresto e il perseguimento penale del trasgressore.

Come si legge sul sito del Dipartimento americano della Salute e dei Servizi Umani, negli Stati Uniti le leggi sugli ordini restrittivi o altri ordini di protezione variano da stato a stato. Alcuni stati, come l'Oregon e la Pennsylvania, utilizzano uno standard di preponderanza delle prove . Altri, come il Wisconsin, che richiedono che gli ordini restrittivi siano basati su "motivi ragionevoli". Esiste comunque una legge federale che richiede che tutti gli stati diano "piena fede e credito" a ogni parte di un ordine restrittivo emesso da qualsiasi stato, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti minimi di giusto processo.

L'Ufficio governativo per la salute delle donne spiega, sul suo WomensLaw.org, che le tipologie più comuni di ordini restrittivi includono l'ordine restrittivo d'emergenza, l'ordinanza restrittiva temporanea, l'ordine di non contatto e l'ordinanza restrittiva per violenza domestica. Negli Usa gli ordini restrittivi per molestie e stalking generalmente non richiedono l'esistenza o la non esistenza di una relazione specifica tra le parti. Questi tipi di ordini restrittivi generalmente richiedono anche almeno due episodi di, rispettivamente, molestie o stalking per essere validi.

La polizia può emettere l'ordine restrittivo d'emergenza se la persona che lo richiede si trova in pericolo immediato o se non si può recare in tribunale per presentare un ordine restrittivo più permanente. Di solito scade dopo pochi giorni. L'Ordinanza restrittiva temporanea può invece essere emessa da un giudice per garantire la sicurezza nel periodo precedente all'udienza. Le ordinanze restrittive temporanee hanno generalmente una durata di circa 14 giorni. L'ordine di non contatto può essere emesso da un giudice se il caso arriva in tribunale e l'aggressore viene accusato di un reato. Si tratta di una punizione per un reato e significa che l'aggressore non può avere alcun contatto con la persona. Questo ordine restrittivo può durare per un breve o lungo periodo, a seconda delle circostanze del caso.

C'è poi l'ordine restrittivo per violenza domestica che può essere emesso dopo un'udienza in tribunale e ha una durata maggiore rispetto agli ordini restrittivi di emergenza o temporanei, potenzialmente per diversi anni. Tutte le leggi sugli ordini di protezione consentono al tribunale di ordinare a un presunto aggressore di mantenere una certa distanza da qualcuno, come la sua casa, il luogo di lavoro o la scuola e di non contattarlo. Le presunte vittime generalmente possono anche chiedere al tribunale di ordinare che ogni contatto, sia esso tramite telefono, biglietti, posta, fax, e-mail, sms, social media o consegna di fiori, regali o bevande, sia proibito. I tribunali possono anche ordinare a un presunto aggressore di non ferire o minacciare qualcuno.