E' stato avviato a Cagliari, su iniziativa della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Anna Cau, il primo tavolo di confronto dedicato al rapporto tra minori e mondo digitale, con l'obiettivo di costruire una strategia condivisa di prevenzione, formazione e tutela. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di istituzioni, scuola, università, sanità, giustizia, professioni e associazioni, in un confronto multidisciplinare su un tema cruciale nella vita di bambini e adolescenti.
Al centro del dibattito la consapevolezza che il
digitale non sia più un mondo parallelo, ma un ambiente che incide
direttamente su crescita, relazioni e benessere psicologico dei
minori. Dal confronto è emersa la necessità di un approccio
coordinato tra famiglia, scuola e istituzioni, con particolare
attenzione al sostegno ai genitori e alla prevenzione dei rischi
legati all'uso non consapevole delle tecnologie. Tra le priorità
indicate: formazione dei genitori, rafforzamento del ruolo
educativo della scuola, educazione digitale e interventi tempestivi
nei casi di vulnerabilità.
Dall'area sanitaria è arrivato l'allarme sul
disagio giovanile, con un aumento delle fragilità psicologiche e
dei fattori sociali legati all'uso intensivo delle tecnologie. Le
università di Cagliari e Sassari hanno confermato l'impegno su
ricerca, formazione e analisi degli effetti dell'innovazione
digitale. Dal mondo della giustizia è arrivato un richiamo alla
responsabilità genitoriale e alla necessità di intervenire prima
che le situazioni di disagio arrivino all'attenzione dei tribunali,
quando spesso il danno è già avvenuto.
Il confronto ha coinvolto anche pediatri,
assistenti sociali, ordini professionali e associazioni, che hanno
sottolineato la necessità di costruire una rete territoriale
stabile. Tra le proposte emerse anche il rafforzamento della "media
education" e percorsi di educazione digitale strutturati nelle
scuole.
A chiusura dei lavori, la Garante ha confermato
l'avvio di un percorso di studio e approfondimento stabile sul
tema, con...