Minori e digitale, avviato tavolo promosso da Garante regionale infanzia - Notizie

E' stato avviato a Cagliari, su iniziativa della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Anna Cau, il primo tavolo di confronto dedicato al rapporto tra minori e mondo digitale, con l'obiettivo di costruire una strategia condivisa di prevenzione, formazione e tutela. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di istituzioni, scuola, università, sanità, giustizia, professioni e associazioni, in un confronto multidisciplinare su un tema cruciale nella vita di bambini e adolescenti.Al centro del dibattito la consapevolezza che il digitale non sia più un mondo parallelo, ma un ambiente che incide direttamente su crescita, relazioni e benessere psicologico dei minori. Dal confronto è emersa la necessità di un approccio coordinato tra famiglia, scuola e istituzioni, con particolare attenzione al sostegno ai genitori e alla prevenzione dei rischi legati all'uso non consapevole delle tecnologie. Tra le priorità indicate: formazione dei genitori, rafforzamento del ruolo educativo della scuola, educazione digitale e interventi tempestivi nei casi di vulnerabilità.Dall'area sanitaria è arrivato l'allarme sul disagio giovanile, con un aumento delle fragilità psicologiche e dei fattori sociali legati all'uso intensivo delle tecnologie. Le università di Cagliari e Sassari hanno confermato l'impegno su ricerca, formazione e analisi degli effetti dell'innovazione digitale. Dal mondo della giustizia è arrivato un richiamo alla responsabilità genitoriale e alla necessità di intervenire prima che le situazioni di disagio arrivino all'attenzione dei tribunali, quando spesso il danno è già avvenuto.Il confronto ha coinvolto anche pediatri, assistenti sociali, ordini professionali e associazioni, che hanno sottolineato la necessità di costruire una rete territoriale stabile. Tra le proposte emerse anche il rafforzamento della "media education" e percorsi di educazione digitale strutturati nelle scuole.A chiusura dei lavori, la Garante ha confermato l'avvio di un percorso di studio e approfondimento stabile sul tema, con...

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