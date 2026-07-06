Al via mostra itinerante 'La storia della cravatta-Dalle origini croate all’eccellenza italiana'

Presso la sede della comunità Italiana di Zara si inaugura la mostra itinerante 'La storia della cravatta-Dalle origini croate all’eccellenza italiana', un’esposizione dedicata alla nascita, all’evoluzione e al valore culturale della cravatta, simbolo universale di eleganza e raffinatezza. Alla cerimonia inaugurale il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e Maurizio Talarico, fondatore dell’omonimo marchio, unico brand italiano rappresentato nella mostra, quale espressione dell’eccellenza artigianale e del Made in Italy nel settore della cravatta.

L’esposizione accompagna il visitatore in un viaggio che parte dalle origini della cravatta, legate ai soldati croati del XVII secolo, fino alla sua affermazione come icona internazionale dello stile maschile. Documenti storici, immagini e materiali d’epoca raccontano l’evoluzione di un accessorio che, nel corso dei secoli, è diventato uno dei simboli più rappresentativi dell’eleganza nel mondo. Un’importante sezione della mostra è dedicata alla storia di Talarico, eccellenza italiana dell’artigianato di lusso, che illustra il proprio percorso imprenditoriale, dalla fondazione del marchio fino al riconoscimento internazionale conquistato grazie alla qualità delle proprie creazioni e alla valorizzazione del Made in Italy.

I visitatori hanno inoltre l’opportunità di scoprire da vicino il processo di realizzazione di una cravatta artigianale Talarico. Attraverso materiali, modelli e dimostrazioni delle principali lavorazioni, si racconta ogni passaggio produttivo: dalla selezione dei tessuti al taglio in sbieco, dalla costruzione interna alle cuciture rigorosamente eseguite a mano, fino alla rifinitura finale. Un percorso che mette in luce il sapere artigianale, la precisione manifatturiera e il valore del lavoro manuale che distinguono una cravatta di alta qualità. La mostra intende così creare un ponte ideale tra la tradizione storica della cravatta e la sua interpretazione contemporanea, dimostrando come un patrimonio culturale nato in Croazia continui a vivere attraverso l’eccellenza dell’artigianato italiano. Concepita come esposizione itinerante, la mostra è destinata a raggiungere altre città, promuovendo la storia della cravatta e rafforzando il dialogo culturale tra Croazia e Italia attraverso uno dei simboli più iconici dell’eleganza internazionale.