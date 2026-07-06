Il turismo nel nord-ovest della Sardegna archivia un mese di giugno da incorniciare, mettendo a segno una crescita diffusa e consolidando il proprio appeal sui mercati internazionali. L'analisi dei dati territoriali, secondo Confcommercio, traccia una mappa dei flussi estremamente positiva, partendo dal dato macroscopico dell'intera provincia.
"Con un campione statistico che rappresenta
quasi un terzo degli hotel esistenti nell'area nord-occidentale
dell'isola (pari a 48.450 camere e 108.090 letti monitorati),
l'occupazione media delle stanze ha raggiunto l'81,34%, in netto
incremento rispetto al 77,01% registrato nello stesso mese del
2025. A fare la parte del leone è la componente oltreconfine: oltre
sette presenze su dieci sono generate da visitatori internazionali,
che blindano una quota di mercato pari al 72,84%".
"In questo scenario, Alghero si conferma la vera
locomotiva del territorio. La Riviera del Corallo ha fatto
registrare un tasso di occupazione delle camere sbalorditivo,
toccando l'85,03% rispetto al 78,03% dello scorso anno. Un balzo in
avanti ottimizzato anche da una gestione più efficiente delle
volumetrie interne: i dati evidenziano infatti un deciso aumento
dell'occupazione dei singoli posti letto, segno di una drastica
contrazione delle camere doppie uso singola o delle triple non
saturate - fa sapere l'associazione Ad Alghero la presenza
straniera diventa una variabile numerica ben più che rilevante,
sfiorando la vetta del 79,05%. Ottimi segnali giungono anche
dall'area del Golfo dell'Asinara, dove l'occupazione si attesta al
75,84%, in lieve crescita sul 75,14% del 2025".
Sebbene in questo comparto i sei stranieri su
dieci risentano della ponderazione degli hotel della città di
Sassari, isolando le sole strutture costiere del Golfo la densità
di turisti internazionali supera persino i record algheresi. "I
dati raccolti certificano la straordinaria salute del nostro
comparto nel Nord-Ovest - dichiara con soddisfazione Stefano
Visconti, presidente di...