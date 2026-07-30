(Adnkronos) - Nuovi raid sull'Ucraina da parte della Russia hanno portato Volodymyr Zelensky a chiedere nuovi missili agli alleati. Nella notte tra ieri e oggi, giovedì 30 luglio, si è aperto un altro capitolo nella guerra con un massiccio attacco missilistico da parte di Mosca, che ha ucciso almeno 6 persone nell’Ucraina centrale, tra cui 2 bambine, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare di Kryvyj Rih, ma il conteggio è salito ancora.

"In un villaggio alla periferia di Kryvyj Rih, un attacco diretto con un missile balistico Iskander-M, lanciato dalla regione di Voronezh, ha colpito un’abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo 2 bambine di 5 e 12 anni e 4 adulti", ha riferito Oleksandr Vilkul. Il funzionario ha aggiunto che altre 8 persone sono rimaste ferite e che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare.

Le autorità hanno poi dichiarato che "gli attacchi russi hanno ucciso almeno 8 persone e ferito più di una dozzina di altre in diverse zone dell’Ucraina",avvertendo che "il bilancio delle vittime potrebbe aumentare". Le autorità della regione orientale ucraina di Poltava hanno dichiarato che una persona è stata uccisa in un attacco con drone contro un magazzino, mentre almeno 15 persone sono rimaste ferite negli attacchi sulla città occidentale di Leopoli.

L’amministrazione militare della città di Kyiv ha confermato la morte di una persona e il ferimento di altre due nella capitale. Altre 5 persone sono state segnalate come ferite negli attacchi avvenuti in un distretto orientale di Kyiv.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto quindi agli alleati di inviare più missili antibalistici: "Questo atto terroristico russo dimostra ancora una volta che la protezione dalla minaccia missilistica russa è la cosa più importante", ha affermato Zelensky, aggiungendo che l'Ucraina si trova ad affrontare una "grave carenza di missili di difesa aerea da parte dei nostri partner". Martedì Zelensky ha incontrato alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump e ha discusso della possibilità che l’Ucraina produca internamente gli intercettori per i sistemi Patriot.