Truffato dal finto amico a Cagliari: “Centoventi euro per bottarga, aragosta e gamberoni mai ricevuti”

Pesce pregiato – gamberoni, bottarga, polpi e addirittura un piccolo computer portatile – tutto per centoventi euro. Peccato che i soldi siano spariti insieme al finto ristoratore. “E finto amico”, racconta Giovanni Olla, 53 anni, assiduo espositore nel mercatino domenicale di piazza del Carmine a Cagliari. La truffa è avvenuta ieri, dopo una giornata passata a cercare di vendere qualcosa ai passanti: “Si è avvicinato un uomo, vestito con un giubbotto nero di pelle, capelli neri, jeans e scarpe colorate di marca. Mi ha chiesto se mi ricordassi di lui dai tempi della tabaccheria”. Olla ha abbozzato, forse per evitare figuracce: “Gli ho risposto di sì, anche se non avevo mai fumato. Mi ha raccontato di avere aperto un ristorante nella zona di piazza Yenne e mi ha proposto un chilo di bottarga, due di gamberoni, un’aragosta e un computer portatile a sessanta euro”. Il 53enne non ha subito aperto il portafoglio: “Non mi ricordavo quanto avessi guadagnato, nel frattempo era riuscito anche a convincere il mio socio ad acquistare il pesce”. I due gli danno centoventi euro in contanti. E Olla si incammina con il finto amico verso la sua automobile: “Solo dopo mi sono reso conto di averlo scambiato per un’altra persona”. Troppo tardi, la trappola era già scattata.

“Arrivati all’incrocio con via Angioy mi ha detto di fermarmi”. Giovanni Olla ha ubbidito ma, subito, gli ha chiesto spiegazioni: “Non voglio che altri vedano che siamo insieme perchè la merce che ti devo portare l’ho ‘furata’”. Cioè, “l’ho rubata”, tradotto per i non sardi. “Ho solo avuto il tempo di guardare in fondo alla strada e lui era già sparito”, racconta Olla, che ha scritto un post pubblico su Facebook e ha confermato l’episodio, aggiungendo dettagli, alla nostra redazione. “Sono rimasto fregato”, ammette, “e so di non essere l’unico. Un mio amico mi ha detto che la stessa persona ha utilizzato la stessa tecnica di truffa in un baretto del Poetto, ma almeno li gli è andata male, nessuno ha abboccato”.