Tregua Iran, leader Ue e Canada: "Attuare cessate il fuoco, anche in Libano"

(Adnkronos) - "Esortiamo tutte le parti ad attuare il cessate il fuoco, anche in Libano. I nostri governi contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Questa dichiarazione è aperta ad altri partner". E' questa la parte finale della dichiarazione congiunta a firma del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, della premier italiana Giorgia Meloni, del cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, di Keir Starmer, premier del Regno Unito, di Mark Carney, premier del Canada, di Mette Frederiksen, premier di Danimarca, di Rob Jetten, premier dei Paesi Bassi, del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.