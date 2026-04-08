Salute della donna, dal 22 al 29 aprile check-up gratis in oltre 250 ospedali Bollino rosa

(Adnkronos) - Torna la settimana dedicata al benessere femminile, promossa in tutta Italia da Fondazione Onda Ets. Dal 22 aprile, 11esima Giornata nazionale della salute della donna, fino al 29, oltre 250 ospedali del network Bollino rosa di Onda offriranno gratuitamente alle cittadine visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi, nell'ambito della (H) Open Week sulla salute della donna organizzata dalla Fondazione. I servizi disponibili sono consultabili da oggi online sul sito www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica.

Fondazione Onda Ets, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, spiega una nota. Oggi il network è composto da 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale e la (H) Open Week sulla salute della donna rappresenta l'espressione più concreta di questa rete. Negli ultimi anni l'iniziativa ha registrato una partecipazione crescente: da 133 ospedali aderenti nel 2020 a 265 nel 2025. Una tendenza che testimonia l'attenzione crescente delle strutture sanitarie verso un approccio di genere e verso la prevenzione come leva strategica di sanità pubblica, sottolinea Onda. L'impatto della (H) Open Week - riporta la Fondazione - si misura anche nei numeri delle prestazioni erogate. Nel 2020, nonostante l'emergenza pandemica, sono stati offerti oltre 2.200 servizi gratuiti, di cui 1.639 visite e consulenze (71%) e 439 esami strumentali (19%). Nel 2025 le prestazioni hanno superato quota 13.300 tra visite, esami strumentali, consulenze telefoniche e attività di sensibilizzazione. Un'offerta ampia e multidisciplinare che coinvolge numerose aree specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, endocrinologia, neurologia, oncologia ginecologica e medica, senologia, reumatologia, psichiatria, nutrizione e percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

"La (H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere - dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets - I numeri delle adesioni e delle prestazioni erogate dimostrano quanto sia forte la domanda di prevenzione e quanto sia necessario rendere i servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle donne". Con la (H) Open Week sulla salute della donna, Fondazione Onda rinnova un impegno che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito migliaia di prestazioni gratuite, contribuendo in modo concreto a diffondere una cultura della prevenzione e della medicina di genere come diritto di salute per tutte, conclude la nota.