"Siamo l'infrastruttura sociale di questa regione. Dalla cabina di
un treno alla stiva di una nave, dal sedile di un autobus alla
torre di controllo di un aeroporto, siamo il battito cardiaco
dell'economia sarda". Lo ha detto Valerio Mereu, segretario
generale della UilTrasporti Sardegna nel suo discorso durante il
12/o congresso che si è tenuto a Cagliari.
Mereu è stato riconfermato segretario generale.
Fanno parte della segreteria regionale Elisabetta Manca, Anna
Cirronis, Michele Deias, Mario Putzolu, Andrea Piccu e Nicola
Contini.
Presenti al congresso il segretario generale
nazionale della UilTrasporti, Marco Verzari, la segretaria generale
della Uil Sardegna Fulvia Murru e le altre componenti della
segreteria regionale Elena Carta e Carla Meloni, il presidente del
Consiglio regionale Piero Comandini, l'assessora regionale dei
Trasporti Barbara Manca, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.
Nel corso del suo intervento Mereu ha fatto il
punto su tutti gli aspetti che vedono coinvolta la UilTrasporti:
dal Piano regionale dei Trasporti che "non deve essere un'utopia
accademica o un esercizio di stile burocratico. Deve essere un
documento vivo, applicabile e, soprattutto, finanziato", ha
ribadito chiedendo risorse certe per il Prt. Spostando il focus sul
Trasporto pubblico locale, secondo il segretario "non può più
essere calcolato solo sui flussi scolastici. Dobbiamo trasformare
il bus in uno strumento di welfare per gli anziani attivi e per chi
vive nelle zone interne. Il Trasporto pubblico locale deve essere
il motore della destagionalizzazione".
Ha poi parlato della crisi delle professioni
"un'emergenza silenziosa che attraversa ogni settore della nostra
categoria, dal Tpl alla logistica, dal marittimo al ferroviario:
non si trovano più lavoratori". Per questo secondo Mereu bisogna
"praticare politiche contrattuali di incentivazione", occorrono
"aumenti salariali reali, conciliazione vita-lavoro, welfare
aziendale e formazione".
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