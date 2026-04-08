Il rapporto meteo e clima 2025 del Dipartimento Meteoclimatico di
Arpas conferma con chiarezza un cambiamento ormai strutturale del
clima in Sardegna, con temperature stabilmente sopra la media
climatica 1981-2010, precipitazioni sempre più irregolari e un
aumento del livello del mare. Non cambia solo il valore medio dei
fenomeni, ma la loro dinamica. Il clima si manifesta oggi con caldo
più prolungato, piogge concentrate e una maggiore intensità degli
eventi meteorologici. L'analisi, basata su serie storiche di lungo
periodo, sui dati della Rete Unica Regionale di Monitoraggio
Ambientale e della Rete Fiduciaria di Protezione Civile, consente
di leggere il 2025 come parte di una traiettoria climatica ormai
definita, caratterizzata da una crescente instabilità del sistema.
I dati completi saranno disponibili a partire da venerdì 10 aprile
alle 9 sul portale Arpas.
Nel 2025 le temperature restano stabilmente
sopra la media climatica 1981-2010, con un'anomalia di +1,3 °C per
le massime e +0,8 °C per le minime. Il dato più significativo
riguarda il mese di giugno, con un'anomalia di +4,1 °C, che
rappresenta uno degli scostamenti più rilevanti registrati negli
ultimi anni.Dopo una fase sotto media tra gli anni '60 e '70 e un
primo superamento nei primi anni 2000, dal 2022 si consolida una
nuova fase caratterizzata da anomalie in crescita.
Nel corso dell'anno aumentano i giorni in cui la
temperatura supera i 30°C, che nelle aree interne dell'isola
superano ormai le 100 all'anno. Lungo le coste si conferma anche un
numero molto elevato di notti tropicali, con temperature che non
scendono sotto i 20 °C e che in alcune aree superano le cento notti
annue. A emergere non è solo la frequenza, ma soprattutto la durata
del caldo. L'indice di calore evidenzia una permanenza più lunga in
condizioni di disagio...
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