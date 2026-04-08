La Regione ha approvato il nuovo piano regionale di indirizzi per
la gestione del sovraffollamento nei pronto soccorso e dei flussi
di ricovero.
Tra le principali novità l'idea del Bed
Management come regia centrale, in grado di supportare con
strumenti informativi avanzati il governo dei posti letto e dei
ricoveri urgenti. Il Bed Management dovrà inoltre coordinare in
modo stringente trasferimenti, dimissioni e utilizzo della capacità
ricettiva (anche tra ospedali e con il privato accreditato).
Prevista anche l'istituzione delle Unità di crisi aziendali per il
sovraffollamento (UCrAS), attivabili nei momenti di maggiore
criticità rilevati attraverso particolari indicatori (trigger).
Le UCrAS potranno adottare se del caso misure
straordinarie (rinforzi di personale, rimodulazione attività,
ecc.). Fra le altre novità è prevista l'attivazione di percorsi
rapidi (Fast Track) e ambulatori dedicati ai casi a bassa
complessità, per ridurre gli accessi impropri; lo sviluppo delle
holding polispecialistiche per i pazienti clinicamente stabili in
attesa di ricovero o dimissione; il potenziamento della continuità
ospedale-territorio, anche attraverso le Centrali operative
territoriali (Cot), i percorsi assistenziali per soggetti con
bisogni speciali (Pass) e gli ospedali di comunità.
Il Piano introduce inoltre un sistema di
monitoraggio strutturato basato su indicatori e reportistica
periodica, con l'obiettivo di garantire uniformità organizzativa,
tempestività nelle decisioni e capacità di risposta anche nei
periodi di maggiore pressione, come picchi influenzali o afflussi
stagionali. Particolare attenzione è dedicata alla riduzione del
fenomeno del boarding - la permanenza prolungata dei pazienti in
Pronto Soccorso in attesa di ricovero - e al miglioramento della
fluidità dei percorsi assistenziali, elementi fondamentali per la
qualità e la sicurezza delle cure.
Ora tutte le Aziende del servizio sanitario
regionale dovranno adottare, in coerenza con gli indirizzi
regionali, specifici piani aziendali, definendo responsabilità,
protocolli operativi e strumenti...
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