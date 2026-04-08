Un piano per ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso dell'Isola - Notizie

La Regione ha approvato il nuovo piano regionale di indirizzi per la gestione del sovraffollamento nei pronto soccorso e dei flussi di ricovero.Tra le principali novità l'idea del Bed Management come regia centrale, in grado di supportare con strumenti informativi avanzati il governo dei posti letto e dei ricoveri urgenti. Il Bed Management dovrà inoltre coordinare in modo stringente trasferimenti, dimissioni e utilizzo della capacità ricettiva (anche tra ospedali e con il privato accreditato). Prevista anche l'istituzione delle Unità di crisi aziendali per il sovraffollamento (UCrAS), attivabili nei momenti di maggiore criticità rilevati attraverso particolari indicatori (trigger).Le UCrAS potranno adottare se del caso misure straordinarie (rinforzi di personale, rimodulazione attività, ecc.). Fra le altre novità è prevista l'attivazione di percorsi rapidi (Fast Track) e ambulatori dedicati ai casi a bassa complessità, per ridurre gli accessi impropri; lo sviluppo delle holding polispecialistiche per i pazienti clinicamente stabili in attesa di ricovero o dimissione; il potenziamento della continuità ospedale-territorio, anche attraverso le Centrali operative territoriali (Cot), i percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali (Pass) e gli ospedali di comunità.Il Piano introduce inoltre un sistema di monitoraggio strutturato basato su indicatori e reportistica periodica, con l'obiettivo di garantire uniformità organizzativa, tempestività nelle decisioni e capacità di risposta anche nei periodi di maggiore pressione, come picchi influenzali o afflussi stagionali. Particolare attenzione è dedicata alla riduzione del fenomeno del boarding - la permanenza prolungata dei pazienti in Pronto Soccorso in attesa di ricovero - e al miglioramento della fluidità dei percorsi assistenziali, elementi fondamentali per la qualità e la sicurezza delle cure.Ora tutte le Aziende del servizio sanitario regionale dovranno adottare, in coerenza con gli indirizzi regionali, specifici piani aziendali, definendo responsabilità, protocolli operativi e strumenti...

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