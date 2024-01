Villamassargia

Accertamenti della Guardia di finanza su un impresa edile

Non ha versato all’Erario le ritenute dalla busta paga di 14 dipendenti. L’ha accertato la Guardia di finanza durante un’ispezione di un’impresa edile con sede legale a Villamassargia. L’importo del mancato versamento è di 39.033,14 euro.

Il datore di lavoro ha danneggiato anche i 14 lavoratori dipendenti, ignari del mancato versamento. Per 9 di loro il danno è stato doppio, perché le ritenute sono state fatte e non versate per due annualità di imposta consecutive.

L’azione dei finanzieri è patrtita dalla verifica sulla tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta e sulle ritenute operate dalla società sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti.

Le omissioni rilevate riguardano gli anni d’imposta 2021 e 2022, per le ritenute d’acconto ai fini dell’Irpef e del TFR operate sulle buste paga.

Mercoledì, 31 gennaio 2024