Assalto al portavalori: ferite cinque guardie giurate. Usata una catena per bloccare la marcia dei furgoni

Siligo

I banditi erano almeno cinque

Primi particolari sull’assalto ai portavalori sulla Statale 131, all’altezza del bivio per Siligo, in direzione Cagliari, avvenuto questa mattina. Cinque le persone ferite, si tratta di altrettante guardie giurate. Una di loro è stata raggiunto da un corpo di arma da fuoco. Per quattro è stato disposto il trasporto in ospedale.

Da quanto si è appreso, alcune delle guardie viaggiavano sul blindato e altre su due furgoni: i mezzi sono stati bloccati con una catena e un autocompattatore di rifiuti.

I banditi – un comando di almeno cinque persone incappucciate e armate – indossavano tute mimetiche.

L’assalto è avvenuto intorno alle 8, poco distante dalla zona in cui si era verificato un analogo episodio nel 2022. Come nel precedente assalto i malviventi avrebbero dato fuoco ad alcuni automezzi.

I banditi sono fuggiti su due veicoli già ritrovati dalle forze dell’ordine.

La Statale 131 è stata chiusa al traffico all’altezza di Siligo in entrambe le carreggiate.

Forze dell’ordine mobilitate con decine di uomini a terra e gli elicotteri.

-segue-

Mercoledì, 31 gennaio 2024

commenta

Fonte: Link Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie