Tragedia sulla strada statale, Marco Guastella muore a 25 anni

Nel pomeriggio, sulla strada statale 195, all’altezza di Pula, si è verificato un tragico incidente che è costato la vita ad un giovane di 25 anni, Marco Guastella. Il giovane è morto sul colpo in seguito ad uno scontro frontale tra la sua moto e un’auto. Guastella, originario della Sicilia, era impiegato come lavoratore stagionale presso il Forte Village. Le prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente non sono ancora chiare, e sono in corso indagini approfondite per determinare le cause esatte dello scontro. I soccorritori del 118-Areus sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane motociclista, dichiarato morto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Pula e i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della situazione. L’incidente ha causato un lungo blocco del traffico in entrambe le direzioni della statale 195, creando notevoli disagi ai conducenti e agli automobilisti in transito. Le autorità stanno ora cercando di

